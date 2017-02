தீபக் எபெக்ட்... தீபா வீடு முன்பு மீண்டும் திரண்ட ஆதரவாளர்கள்! அதிமுக தலைமையை ஏற்க வலியுறுத்தல்!

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் கலகக் குரல் எழுப்பியுள்ள நிலையில் தீபா வீடு முன்பு பெரும் எண்ணிக்கையில் அவரது ஆதரவாளர்கள் திரண்டு அதிமுக தலைமையை ஏற்க வலியுறுத்தினர்.

English summary

Deepa should lead the ADMK, demands her supporters, and also she will announce new movement .