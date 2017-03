இதோ அசல் ஆவணங்கள்.. ஹைகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்தார் "ஜெ. மகன்" கிருஷ்ணமூர்த்தி!

ஜெயலலிதாவுக்கும், சோபன் பாபுவுக்கும் பிறந்த மகன் தான்தான் என்று கூறி வரும் ஈரோட்டைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தற்போது அதற்கான உண்மை ஆவணங்களை சென்னை ஹைகோர்ட்டில் தாக்கல் செய்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Self styled secret son of Late Jayalalitha has submitted evidences in Chennai High Court today.