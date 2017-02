அம்மாவின் ஆன்மா உந்தியது... தமிழகத்தை காக்க தனியாக களமிறங்குவேன் - ஓபிஎஸ்

நான் பல அவமானங்களை சந்தித்துள்ளேன், தமிழகத்தைக் காக்க தனியாக களமிறங்குவேன் அம்மாவின் ஆன்மா உந்தியதால் சில உண்மைகளை கூற இங்கு வந்தேன் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

CM O Panneerselvam, has said that Jayalalitha's soul has forced him to tell the truth.