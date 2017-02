சசி குடும்பத்தின் பிடியில் கட்சி,ஆட்சி... ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா ஏற்காது : கே.பி.முனுசாமி

சசிகலா குடும்பம் மறைமுகமாக ஆட்சி நடத்தவுள்ளதால் ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா துயரத்தில் ஆழ்ந்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Former minister KP.Munusamy said The ADMK Party and the ruling is in The control of Sasikala's family. Jayalalitha's soul will never accept this.