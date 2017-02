வெடிவெடிக்கும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா மன்னிக்காது : சபாம் விடும் சி.ஆர்.சரஸ்வதி

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக தீர்ப்பு வந்துள்ள நிலையில் ஓபிஎஸின் ஆதரவாளர்கன் இதனை வெடிவெடித்து கொண்டாடி வருகின்றனர் என சிஆர்.சரஸ்வதி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Spokes person CR.Saraswathi says that Supreme court judgement is against Jayalalitha. But OPS supporters celebrating this judgement. Jayalalitha's soul will never forgive them.