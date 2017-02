சசிகலா முதல்வராவதை ஜெயலலிதா ஆன்மாவே ஏற்காது - டி.ராஜேந்தர்

ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமாக சசிகலா முதல்வராவதை பொதுமக்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்று டி.ராஜேந்தர் கூறியுள்ளார்.சசிகலா முதல்வராவதை ஜெயலலிதா ஆன்மாவே ஏற்காது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

LDMK leader T Rajendhar has said that even Jayalalitha's soul will not forgive Sasikala for her power hungry.