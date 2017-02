ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு கட்டளையிடும்- ஓபிஎஸ் நம்பிக்கை

அதிமுக தலைமைக்கு நான் விசுவாசமானவன், அதிமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா கட்டளையிடும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Chief Minister O Panner Selvam has said that late ADMK leader Jayalalitha's soul will order the ADMK MLAs to support him.