ஜெ. ஆவி என் கூட பேசுச்சே... திகில் கிளப்பும் திருவாரூர் சாமியார்!

ஜெயலலிதாவின் ஆவி பேசியதாக திருவாரூரை சேர்ந்த சாமியார் ஒருவர் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A godman belongs to Thiruvarur says that Jayalalitha's sprit was spoken to him. That sprit was telling that my body only was keeping in hospital for 75 days.