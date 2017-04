ஜெயலலிதாவுக்கு பிறகு பராமரிக்கப்படாத போயஸ் கார்டன் பங்களா.... அதிர்ச்சியில் தொண்டர்கள்

ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு அவரது போயஸ் கார்டன் இல்லம் பராமரிக்கப்படாமல் பொலிவற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது.

English summary

Jayalalihta's mother Sandhya had given a place in Poes garden for Jayalalitha that is Veda Illam. Very important place in Chennai. After Jayalalitha's death, the house lost its charm.