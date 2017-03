எம்ஜிஆர் சமாதிக்கு ஷிப்ட் ஆன ஜெ.ஆவி... ஆர்கே.நகர் வேட்பாளரின் புதுக்கதை!!

ஜெயலலிதாவின் ஆவி எம்ஜிஆர் சமாதியில் தான் உள்ளது என ஆர்.கே.நகர் வேட்பாளர் ஒருவர் கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

RK Nagar candidate Nambi say Jayalalitha soul is not in her memorial. he said Jayalalitha soul is in MGR's memorial.