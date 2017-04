ஜெ.வின் ஆன்மா சசி குடும்பத்தை சும்மா விடாது, கொன்றுவிடும்... பீதி கிளப்பும் செம்மலை!

ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா சசிகலா குடும்பத்தை கொன்றுவிடும் என செம்மலை கூறியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 11:14 [IST]

English summary

OPS support MLA Semmalai says in a function that Jayalalitha soul will kill sasikala family. Jayalalitha 's soul will never leave Sasikala family he said.