அப்பல்லோவில் அட்மிட் ஆன ஜெயலலிதாவின் "வெயிட்" இதுதான்!

ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டபோது அவரது எடை எவ்வளவு இருந்தது என்பது குறித்த தகவலை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ளது.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 10:34 [IST]

English summary

AIIMs statement says that Former Chief minister Jayalalitha was 106 kg When she was admitted in the hospital. She was unconscious when she was brought to the hospital.