மோசமான நிலையில்தான் ஜெ. மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் - இந்திய மருத்துவ கவுன்சில்

ஜெயலலிதா மோசமான நிலையில்தான் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் என இந்திய மருத்துவ கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Jayalalitha was admitted to hospital in critical condition, according to the Indian Medical Council. Medical Council of India explained that there was no compromise for Jayalalitha's treatment.