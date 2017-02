போயஸ் கார்டனில் ஜெ.வைத் தாக்கியுள்ளனர்.. பொன்னையன் பரபரப்பு பேச்சு

போயஸ் கார்டனில் ஜெயலலிதா தாக்கப்பட்டதாக முன்னாள் அஅமைச்சர் பொன்னையன் பரபரப்பு குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

ponnaiyan says that Jayalalitha have been attacked in Poes garden by the Sasikala family members. And he said When Jayalalitha admitted in hospital she was half died.