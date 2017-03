ஜெயலலிதா கொலை செய்யப்பட்டதை மறைக்கவே அறிக்கைகள்.. ஜெ. தோழி கீதா பகீர் குற்றச்சாட்டு

ஜெயலலிதாவின் மரணம் இயற்கையாக நடந்தது என்று கூறுவது பொய் என்றும் அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் என்றும் அவரது தோழி கீதா தெரிவித்தார்.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 19:23 [IST]

English summary

Jayalalitha was murdered, her death was not natural, 3 months after her death why the medical reports are released, asks Jayalalitha's friend Geetha.