சுயநினைவில்லாமல்தான் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆனார் ஜெ... பி.எச். பாண்டியன்

செப்டம்பர் 22ஆம் தேதியன்று போயஸ் தோட்ட வீட்டில் இருந்து சுயநினைவு இல்லாமல்தான் மருத்துவமனையில் பி.எச். பாண்டியன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்று முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியன் கூறியுள்ள

English summary

Late ADMK leader and Chief Minister Jayalalitha was not in a state of consciousness, said former assembly speaker P H Pandian.