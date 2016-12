சசிகலாவுக்கு பூங்கொத்து கொடுக்கும் ஜெயலலிதா: புதிய பேனர் வைத்த சசி ஆதரவாளர்கள்...

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் சசிகலா கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக நியமனம் செய்யப்பட்டார். இதைத்தொடர்ந்து சசிகலாவுக்கு ஜெயலலிதா பூங்கொத்து கொடுப்பது போன்ற படத்துடன் புதிய பேனரை அவரது ஆதரவாளர்கள் வைத்தனர

English summary

Sasikala appointed as new general secretary for ADMK. after this selection Sasikala supporters kept a new banner which is having a photo as Jayalalitha welcomes Sasikala with bouquet.