எனக்கு பின்னாலும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் வந்தாலும் அதிமுக இயங்கும்- ஜெ., லட்சியம் பலிக்குமா?

நான் இல்லாவிட்டாலும் அதிமுக எண்ணும் இயக்கம் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் இயங்கும் என்று சட்டசபையில் முழங்கியவர் ஜெயலலிதா. அவரது லட்சியத்தை இப்போது இருப்பவர்கள் நிறைவேற்றுவார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

AIADMK General council meet on today at Vanagaram in Chennai. In this meeting Jayalalithaa assembly speech video will telecast sources said.