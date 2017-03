ஜெ. ரத்த காயங்களுடன் அனாதை போல மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்: தொடரும் பொன்னையன் பகீர்

ஜெயலலிதா தாக்கப்பட்டு ரத்த காயங்களுடன் அனாதை போல அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக முன்னாள் அமைச்சர் பொன்னையன் திடுக்கிடும் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Senior ADMK leader C Poonaiyan said that Jayalalithaa was attacked in Poes Garden Bungalow by Sasikala.