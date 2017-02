சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு.. 1996 டூ 2017... 21 ஆண்டு கால பயணம்!

வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்த வழக்கு 1996 முதல் 2017 வரை 21 ஆண்டு காலத்தை கடந்து பயணித்து வந்துள்ளது.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 19:25 [IST]

English summary

Tamil Nadu politics and the elevation of Sasikala Natarajan as the chief minister would be dependent on the outcome of the Disproportionate Assets case in the Supreme Court. The SC verdict tomorrw. here is the time line for DA case from 1996 to 2017.