சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு.. சசிகலா தலையெழுத்து காலை 10.30க்கு தெரியும்!

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா அவரது தோழி சசிகலாவிற்கு எதிரான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் நாளை உச்சநீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 13, 2017, 17:51 [IST]

English summary

The Supreme Court is likely to deliver its verdict in the Jayalalithaa Disproportionate Assets case on Tuesday. The verdict will be delivered by a Bench comprising Justices P C Ghose and Amitava Roy. The verdict was reserved for orders in June 2016.