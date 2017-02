என்னமோ நடக்குது... மர்மமா இருக்குது - சொல்கிறார் ஸ்டாலின்

அப்பல்லோவில் ஜெயலலிதாவின் மரணம், இப்போது ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் பதவி விலகியதாக வெளியாகும் செய்திகளை பார்க்கும் போது ஒரே மர்மமாக உள்ளது என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK working leader and the Leader of the Opposition M.K. Stalin on saturday told the death of former Chief Minister Jayalalithaa and Sheela Balakrishnan resignation are mysteries continues in ADMk government in TamilNadu.