ஜெயலலிதா டிச. 5ல்தான் இறந்தார்... நிச்சயமாக.. சத்தியமாக.. டாக்டர் பாலாஜி உறுதி

ஜெயலலிதா முன்கூட்டியே இறந்துவிட்டதாக வதந்தி பரவியிருந்த நிலையில் ஜெயலலிதா டிசம்பர் மாதம் 5ம் தேதிதான் இறந்தார் என்று அப்பல்லோ டாக்டர் பாலாஜி உறுதியாக கூறினார்.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 15:52 [IST]

Jayalalithaa died on December 5th not before says Apollo doctor Balaji.