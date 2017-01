ஜெயலலிதா தலைமை ரஜினி ஸ்டைல்- சசிகலா தலைமை கமல் ஸ்டைலாம்... நாஞ்சில் சம்பத்

ஜெயலலிதா தலையை ரஜினி ஸ்டைலாகவும் சசிகலா தலைமையை கமல்ஹாசன் ஸ்டைலாகவும் பார்ப்பதாக கூறியுள்ளார் நாஞ்சில் சம்பத்.

English summary

ADMK's Nanjil Sampath said that Jayalalithaa's lead in ADMK is like Rajinikanth Style; and Sasikala's lead is like Kamal Haasan style.