ஜெயலலிதா அடித்தே கொல்லப்பட்டார்... கன்னத்தில் காயம் இருந்தது... பொன்னையன் பகீர்

போயஸ் கார்டனில் ஜெயலலிதா அடித்தே கொல்லப்பட்டார்; இதை நேரில் பார்த்த வேலைக்கார பெண்மணி மாயமாகிவிட்டதாக ஓபிஎஸ் அணியின் பொன்னையன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 15:39 [IST]

Team OPS Senior leader Poonaiyan said that Former TamilNadu Chief Minister Jayalalithaa was attacked at Poes Garden Bungalow by Sasikala.