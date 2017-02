மருத்துவமனையில் ஜெ.வை நான் சந்தித்தபோது... விவரிக்கும் ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ்

அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் ஜெயலலிதாவை தாம் ஒருமுறை சந்தித்ததாக தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu Governor Vidyasagar raod wrote an article in dailyo portal. He said that "I had the opportunity to visit an ailing J Jayalalithaa at Chennai’s Apollo Hospital on a few occasions. During one of such meeting, she had even raised her thumb signalling that she was on way to recovery".