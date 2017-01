ஜெ. மறைந்து 30 நாட்கள்... இதுவரை நடந்தேறிய சசி போட்டோ ஷூட் உள்ளிட்ட கூத்துகள்!

இன்று ஜெயலலிதா மறைந்து 30-வது நாள். ஆனால் அவர் தலைமை ஏற்று நடத்திய அதிமுக எனும் பேரியக்கம் கொஞ்சம் கூட துயரம் ஏதுமின்றி அடுத்த கட்ட 'ஆட்டங்களுக்கு' அசால்ட்டாக நகர்ந்து கொண்டிருப்பதுதான் பெரும் சோகம்.

English summary

Here are the ADMK and Sasikala's dramas after the Jayalalithaa's death.