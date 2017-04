சிறுதாவூரில் தீ... கொடநாடு பங்களாவில் கொலை... உக்கிரத்தில் ஜெ.வின் ஆன்மா?

ஜெயலலிதாவின் ஆன்மா உக்கிரமடைந்து பழி வாங்குவதால்தான் சிறுதாவூரில் தீ விபத்து, கொடநாட்டில் கொலை என அடுத்தடுத்து துர்சம்பவங்கள் நடைபெறுவதாக கிளப்பி விடுகின்றனர்.

English summary

Rumour sperad Jayalalithaa's Aanma Watching and connection for last week sudden fire accident in Jayalalithaa's Siruthavur home, now a security guard was hacked to death at Jayalalithaa's Kodanad Tea Estate.