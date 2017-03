ஜெயலலிதா மரணம் இயற்கையானது.. அது தான் உண்மை - முதல்வர் எடப்பாடியார்

ஜெயலலிதாவின் மரணம் இயற்கையானது தான் என்று முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

English summary

Tamilnadu chief minister edappadi palanichamy has said, former cm Jayalalithaa's death was natural