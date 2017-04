கொடநாடு கொலையில் சிக்கிய ஜெ. மாஜி டிரைவர் என்கவுண்டரில் சுட்டுக் கொலை? சேலத்தில் பதற்றம்

கொடநாடு பங்களாவின் காவலாளி அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் சிக்கியுள்ள ஜெயலலிதாவின் மாஜி கார் டிரைவர் என்கவுண்டரில் கொல்லப்பட்டார் என்று தகவல் சேலத்தில் பரவியது. இதனை போலீசார் மறுத்துள்ளனர் என்

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 11:39 [IST]

English summary

Jayalalithaa’s Ex-Driver Kanagaraj, who is wanted person in Kotanad Estate murder case, was suspected killed by encounter by police in Salem.