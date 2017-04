மரண படுக்கையில் ஜெ.: பிரியாணி, பட்டுப் புடவை, சினிமா..கூத்தடித்த சசி கோஷ்டி- அப்பல்லோ பகீர்

ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இருந்தபோது சசிகலா குடும்பம் அரங்கேற்றிய பகீர் கூத்துகளை பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீசார் அம்பலப்படுத்தியுளனர்.

English summary

TamilNadu police official sources revealed that Jayalalithaa's appolo days. Sasikala and her relatives enjoyed in Apollo Hospital that time.