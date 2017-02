ஓபிஎஸ் அண்ணன் அதிமுகவிற்கு மீண்டும் திரும்ப வேண்டும் - ஜெ., அண்ணன் மகன் தீபக்

அதிமுக தலைமைக்கு தகுதியானவர் ஓபிஎஸ் மட்டுமே என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் கூறியுள்ளார். ஓபிஎஸ் அதிமுகவிற்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 17:26 [IST]

English summary

Jayalalithaa's nephew Deepak invite OPS returns AIADMK, his statements add to the split in the AIADMK as well as Jayalalithaa supporters.