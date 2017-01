தீபா பேரவையில் யாருக்கும் பொறுப்புகள் வழங்கப்படவில்லை - தீபா

தீபா பேரவையில் யாருக்கும் தனிப் பொறுப்புகள் வழங்கப்படவில்லை என ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா அறிவித்துள்ளார்.

English summary

Crowd continues to swell at Deepa’s house. No appoints any posts for Deepa Peravai new banner showing Deepa house