பாமகவினர் விடிய விடிய கொலை மிரட்டல்... ஆபாச எஸ்.எம்.எஸ்.கள்... ராமதாஸ் மீது தீபா காட்டம்

பெண் என்றும் பாராமல் டாக்டர் ராமதாசின் அடியாட்கள் விடிய விடிய எனது கைப்பேசிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர் என்று தீபா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Deepa Jaikumar, niece of the late Tamil Nadu chief minister J. Jayalalithaa, has alleged that PMK founder Dr.Ramadoss's PMK workers was threatening and send sms.