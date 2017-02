குற்றவாளி ஜெ. சமாதியை மெரினாவிலிருந்து அகற்ற வேண்டும்.. மக்கள் அதிகாரம் கோரிக்கை

ஜெயலலிதாவும் குற்றவாளிதான் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளதால் அவருடைய நினைவிடத்தை மெரினாவில் இருந்து அகற்ற வேண்டும் என்று மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Jayalalithaa’s picture from school books should be removed said Makkal Athikaram.