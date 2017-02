ஜெயலலிதாவின் சக்தி இருக்கிறதாம்... அசைக்க முடியாதாம்.. சொல்கிறார் சசிகலா

ஜெயலலிதாவின் சக்தி நம்முடன் இருப்பதால் எந்த சக்தியும் நம்மை அசைத்து பார்க்க முடியாது என அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டத்தில் சசிகலா பேசியுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 12:58 [IST]

English summary

Sasikala speech ADMK MLAs meeting at ADMK Head Quaters today, She pointed out Jayalalithaa's power with us, unity is strength any person break ADMK.