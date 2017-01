மக்களுக்காக 20 மணிநேரம் உழைத்த ஜெயலலிதா.... நம்பிக்கை குட்டிக்கதைகள்

நம்பிக்கையைத் துணை கொண்டு நீங்கள் செயல்பட்டால், உங்கள் வாழ்வில் வெற்றி நிச்சயம் என்று மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalitha told short story for Tamil Nadu people. work hard will win, Jayalalthaa worked 20 hours daily for Tamil Nadu people.