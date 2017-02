ஜெயலலிதா சிகிச்சை செலவு ரூ.5.5 கோடி: அப்பல்லோ அறிவிப்பு

ஜெயலலிதாவுக்கான சிகிச்சைக்கு ரூ.5 முதல் ரூ.5.4 கோடி வரை செலவானது. இந்த மருத்துவ பில் அவரது குடும்பத்தாருக்கு அனுப்பப்பட்டது என்று அப்பல்லோ மருத்துவமனை டாக்டர் பாலாஜி தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalithaa's treatment cost was around Rs 5 to Rs 5.4 crore. Bill handed over to family, says Apollo Dr Balaji.