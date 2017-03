குற்றவாளியின் சமாதியில் வைத்து நிதிநிலை அறிக்கையை வணங்குவதா? - ஸ்டாலின் கண்டனம்

நிதிநிலை அறிக்கையை முதலில் சமாதியில் வைத்து விட்டு பிறகு சட்டசபையில் தாக்கல் செய்துள்ளது தமிழக சட்டமன்றத்தை அவமதிக்கும் செயல் என்று மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working leader and TN assembly opposition leader condemned Finace Minister Jayakumar. He said, Jayalalithaa's Samathi not assembly. Finance minister D. Jayakumar at late Chief Minister J. Jayalalithaa's memorial, before presenting the budget on Thursday.