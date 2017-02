சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு... உச்சக்கட்ட பீதியில் மன்னார்குடி கோஷ்டி

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளதால் மன்னார்குடி கோஷ்டி பீதியில் உள்ளது.

Story first published: Monday, February 13, 2017, 18:25 [IST]

English summary

Jayalalithaa, Sasikala assets case verdict will be tomorrow. Mannarkudi gang has the great fears of the verdict.