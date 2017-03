ஜெ. மகன் என வழக்கு போட்ட ஈரோடு வாலிபர்.. ஜெயிலுக்கு அனுப்பிருவேன்.. மிரட்டிய நீதிபதி!

ஜெயலலிதாவின் வாரிசு என்று வழக்கு போட்ட ஈரோடு வாலிபரைப் பார்த்து பொய் வழக்கு போட்டால் நேராக சிறைக்கு அனுப்பி விடுவேன் என்று ஹைகோர்ட் நீதிபதி எச்சரித்தார்.

Story first published: Friday, March 17, 2017, 18:37 [IST]

English summary

A man who claimed himself to be the secret son of former Tamil Nadu chief minister Jayalalithaa who died on December 5.I will ask police officers to take him to jail now itself," thundered Justice R Mahadevan of the Madras high court.