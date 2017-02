தேர்தல் ஆவணத்தில் ஜெ. சுய நினைவோடுதான் கை ரேகை பதிவு செய்தார்: அப்பல்லோ, லண்டன் டாக்டர்

அக்டோபர் 27ல் தேர்தல் வேட்பு மனுவில் ஜெயலலிதாவின் கைரேகை பெறப்பட்டது. அப்போது அவர் சுய நினைவோடுதான் இருந்தார் என்று அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalithaa was conscious, I spoke to her when she gave thumb impression for EC forms says, Dr Balaji .