காதல் கடிதம் எழுதியவருக்கு ஜெயலலிதா கொடுத்த சுவாரசியமான பதில்!!

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா நடிகையாக இருந்தபோது அவருடைய ரசிகர் ஒருவர் அவருக்கு காதல் கடிதம் ஒன்றை எழுதினார். அதற்கு ஜெயலலிதா யாரும் சற்றும் எதிர்பாராத பதிலைத் தந்து சிலிர்க்க வைத்தார்.

English summary

when Jayalalitha was a actress one of her fans was writing a love letter to her. In that letter He was writing that he is in love with her. he wants to marry her. without her he can't live like that he was writing. and was threatening Jayalalitha that if she not marry he will commit suicide continuously he used to write like this. after 2 times of suicide letter Jayalalitha replied him.