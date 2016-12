ராம மோகன் ராவ் மகன், உறவினர்கள் வீட்டில் இருந்து ரூ.30 லட்சம் பணம், 5 கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல்

தமிழக தலைமைச்செயலாளர் ராம மோகன் ராவின் மகன் விவேக் வீடு, உறவினர்கள் வீட்டில் நடைபெற்ற வருமான வரி சோதனையில் 30 லட்சம் ரூபாய் பணம் மற்றும் 5 கிலோ தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 16:06 [IST]

English summary

State chief Secretary Rama Mohan Rao House and office Income tax officials raiding since morning. From Rama Mohan rao son Viveke's home large quantity of Jewelry were seized. the result is 2kg of gold is seized.