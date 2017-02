திருச்செந்தூர் கோயில் அருகே நிறுத்தப்பட்ட காரிலிருந்து பணம், நகை திருட்டு

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் ஓரத்தில் காரை நிறுத்திவிட்டு, சுவாமி தரிசனம் செய்து திரும்பிய பக்தரின் காரிலிருந்து நகைகள் மற்றும் போன்கள் திருடப்பட்டிருந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Jewells and money stolen from parked car near Murugan Temple in Tiruchendur.