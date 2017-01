வீட்டை உடைத்து நகை கொள்ளை… மர்ம நபர் கைவரிசை.. போலீசார் தேடுதல் வேட்டை

பூட்டி இருந்த வீட்டை உடைத்து நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இதில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர் யார் என்று போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

English summary

Jewels have been stolen by mystery man from house at Anjukiramam village in Kanyakumari.