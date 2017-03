நெல்லை நகைக்கடை கொள்ளை... வேலூர் அருகே சிக்கிய ஜார்க்கண்ட் திருடன்

நெல்லை நகைக் கடையில் 37 கிலோ நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தொடர்பாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த காவிக் ஷேக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

One arrested in connection with burgled over 37 kg of gold and Rs 10 lakh cash from a jewellery shop in the busy market street of Palayamkottai town in Tirunelveli.