அ.தி.மு.க.வை மீட்க என்னுடன் சேருங்கள்.. எம்.எல்.ஏ.க்களை வாஞ்சையுடன் அழைக்கும் தீபா

அ.தி.மு.க.வை மீட்க என்னுடன் சேருங்கள் என்று அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எம்.ஜி.ஆர். அம்மா தீபா பேரவை பொதுச் செயலாளர் ஜெ.தீபா திடீர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Join hands with me to recover the AIADMK, Jayalalithaa's niece Deepa calls to AIADMK MLAs