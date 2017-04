மனித உரிமைப் போராளிகளுக்கான அங்கீகாரம்.. ஜோக்கர் பட இயக்குநர் ராஜு முருகன் நெகிழ்ச்சி

சிறந்த தமிழ்ப் படம் என தேசிய விருது பெற்ற ஜோக்கர் படம் மனைத உரிமைப் போராளிகளுகான அங்கீகாரம் என படத்தின் இயக்குநர் ராஜு முருகன் கூறினார்.

English summary

It is the recognition for human right activists who work for people said national award wining Joker director Rajumurugan.