விவசாயிகளை சந்திக்க மறுக்கும் பிரதமரின் நோய் முதல்வருக்கும் பரவி விட்டது.. ஜோதிமணி அதிரடி அட்டாக்!

விவசாயிகளை சந்திக்க பிரதமர் மறுத்ததை போல் தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் மறுத்துவிட்டதால் அவரது வியாதி இவருக்கு பரவிவிட்டது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளர் ஜோதிமணி தெரிவித்தார்

English summary

Congress Spokesperson Jothimani says that refusing to meet farmers, this disease spreads from Primi minister Narendra Modi to CM Edappadi Palanisamy.